Стрельба в Иерусалиме: террорист задержан

Стало известно о задержании террориста, обвиняемого в теракте в Иерусалиме ночью в воскресенье, когда был обстрелян автобус номер 3 и стоянка возле могилы царя Давида.

Силы безопасности сообщили, что террорист задержан.

Об этом проинформировал Телеграм-канал Израильские трудовыебудни

Согласно первичной информации, он сам явился в полицейский участок в Иерусалиме и сдался. По сообщению 12 канала, террорист с оружием приехал на такси.

«Курсор» писал о теракте в Иерусалиме: озвучены новые детали. Восемь человек ранены, в том числе двое в тяжелом состоянии, в результате обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

«Курсор» ранее писал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.

Также мы сообщали, что водитель обстрелянного автобуса рассказал детали теракта. Автобус был обстрелян после того, как опустили пандус для человека в инвалидной коляске. Водитель автобуса не смог начать движение сразу после стрельбы.

Редакция писала, что заявил Ганц о теракте в Иерусалиме: Силовики схватят террористов. Министр обороны заявил, что силы безопасности действуют на местах, оцепили близлежащие районы и схватят террористов и их помощников.