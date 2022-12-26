В БАГАЦ подана петиция против того, чтобы Дери стал министром

В январе Дери согласился на сделку о признании вины, которая включала пункт, в котором судьи написали, что Дери больше не будет заниматься общественными делами.

Движение за качественное правительство в Израиле подало апелляцию в БАГАЦ против намерения нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить министром председателя ШАС Арье Дери, несмотря на то, что в январе он был осужден за налоговые правонарушения и приговорен к условному тюремному заключению.

В январе Дери согласился на сделку о признании вины, в результате которой он был осужден и приговорен к условному тюремному заключению. Соглашение о признании вины включало пункт, в котором судьи написали, что Дери больше не будет заниматься общественными делами. Он немедленно ушел в отставку из Кнессета, прежде чем суд мог решить, составляют ли его действия моральную распущенность, что лишило бы его возможности занимать пост министра в течение семи лет.

Решение о аморальности по закону будет принимать председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ицхак Амит. Однако новая коалиция хотела заблокировать решение Амита, изменив закон, чтобы он применялся только к фактическим, а не условным приговорам к тюремному заключению. Скорее всего, в ближайшие дни это станет законом.

Движение за качественное правительство в Израиле заявило, что назначение Дери нанесет «серьезный ущерб моральной целостности и общественному доверию к избранным должностным лицам» и будет «запятнано коррупцией и недобросовестностью, неразумностью и крайней непропорциональностью».

Движение также утверждало, что Дери ввел суд в заблуждение, когда заявил, что намерен уйти из общественной жизни, и, следовательно, вердикт и приговор по его делу были недействительными, поскольку они были получены обманным путем. Вместо этого Дери должен быть вынужден столкнуться с решением председателя ЦИК о моральной агрессии и принять его решение.

«Арье Дери — осужденный преступник, который вернулся на место преступления, снова совершил преступление и был осужден. Было ошибкой позволить Дери вернуться на место преступления в первый раз, но позволить ему вернуться во второй раз — это полное безумие и потеря ценностей и морали. БАГАЦ должен вмешаться и предотвратить этот позор, а также отменить соглашение о признании вины, заключенное с Арье Дери», — сказал генеральный директор движения, адвокат доктор Элиад Шрага.

Члены партии Дери утверждали во время дебатов по поводу вышеупомянутого законопроекта, что избиратели на выборах 1 ноября полностью знали историю Дери и по-прежнему голосовали за него с намерением сделать его министром.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Дери готовят план, чтобы обойти БАГАЦ. Дери может стать заместителем премьер-министра.

Такде Дери обвинил судебную систему в незаконном преследовании. Председатель ШАС утверждает, что не нарушал никаких соглашений о признании вины, и сделает «все, что позволяет закон», чтобы быть назначенным министром.

Как сообщал Курсор, в партии ШАС признают, что так называемый «закон Дери» носит персонифицированный характер. Об этом заявил депутат Кнессета от ШАС, инициатор законопроекта Моше Арбель.

Наша редакция сообщала, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

Ранее Курсор писал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».

Напомним, что БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра.