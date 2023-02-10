Сын Дери выступил с публичным призывом к Бен-Гвиру

Сын лидера ШАС Арье Дери, Янки Дери, который является членом правления Всемирной сионистской организации, написал в сообщение, адресованное Бен-Гвиру. Он призвал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира: «Сдерживание подкрепляется действиями, а не словами. Как сказал мудрец: «Говори мало, а делай много». С божьей помощью у вас все получится».

Его твит стал реакцией на поручение Бен-Гвира для израильской полиции подготовить план операции «Оборонительный щит-2», которая начнется в воскресенье в Восточном Иерусалиме.

Заявленной целью операции является уничтожение центров терроризма в Восточном Иерусалиме, откуда родом ряд террористов, ответственных за последние теракты.

Также сын Дери поддержал этим твитом планы Бен-Гвира по введение в действие закона о смертной казни для террористов.

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