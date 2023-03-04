Теракт на юге Хевронского нагорья: первые подробности

Автомобиль с израильскими номерами был обстрелян на юге Хевронского нагорья недалеко от поселения Бейт-Хагай.

Об этом пишет «Маарив«.

Так, инцидент произошел утром в субботу, 4 марта. В результате водитель автомобиля был ранен в ногу, но его ранение оказалось легким. Парамедики, вызванные на место, оказали ему помощь и доставили в больницу. Информация о попытке теракта распространилась также в палестинских социальных сетях.

Военнослужащие из Израильской оборонной армии начали обследование местности после того, как автомобиль с израильскими номерами был обстрелян на юге Хевронского нагорья. Несмотря на это, поисковые мероприятия привели лишь к обнаружению нескольких дорожных сумок, которые были найдены в районе, где, по предположению, произошел обстрел. На данный момент нет информации о задержании подозреваемых.

المركز الفلسطيني للإعلام | إصابة مستوطن بإطلاق نار في الخليل https://t.co/RMMMAC6maW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 4, 2023

Напомним, неподалеку от перекрестка Бейт Ха-Арава на шоссе 90 в Иорданской долине был убит гражданин Израиля и США Илан Ганелес. Он был в Израиле, чтобы присутствовать на свадьбе и был известен как волонтер еврейской общины, который служил в ЦАХАЛе с 2016 по 2018 годы, а также как программист и бизнес-аналитик, работавший в израильской компании INNONATION. По сообщениям палестинских СМИ, в лагере произошла перестрелка между ЦАХАЛом и палестинскими силами, в результате которой несколько палестинцев были ранены.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта.