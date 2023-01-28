Теракты в Иерусалиме: Бени Ганц зажег свечу в память о погибших

На данный момент опубликованы имена четырех жертв атаки на синагогу в районе Неве-Яаков.

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц на месте теракта в Иерусалиме зажег нер нешама в память о погибших.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

До этого наша редакция сообщала о том, что Армия обороны Израиля будет помогать полиции с патрулированием в городах со смешанным населением.

Как информировал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Ранее Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.