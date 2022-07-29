Эксперты рассказали, как Израиль справляется с экономическими потрясениями

Израиль справился лучше многих с недавними глобальными потрясениями, такими как инфляция, но у него есть свои уязвимые места.

Состояние экономики Израиля хорошее по сравнению с другими странами, среди прочего, благодаря размеру экономики по отношению к ее превосходному человеческому капиталу. Процветание израильской экономики основано на внутренних инвестициях и глобальном экспорте.

Бойкот израильских товаров или прекращение инвестиций приведет к нисходящей спирали экономики. Такой сценарий нереален? История бойкотов израильской экономики началась еще до основания государства и продолжается по сей день. В 1945 году Лига арабских государств приняла решение объявить бойкот еврейскому населению Земли Израиля, а в последние годы ЕС опубликовал политику, касающуюся торговых и других экономических связей с поселениями в Иудее и Самарии, Восточном Иерусалиме и Голанские высоты. Недавний эпизод с мороженым Ben & Jerry’s все еще свеж в памяти.

Крайние сценарии с высокой вероятностью реализации — война с Ираном и «Хизбаллой» по отдельности или вместе, а также интифада (восстание в Палестине). Другой возможностью является землетрясение или другое стихийное бедствие, наносящее ущерб экономике.

С 2010 года Банк Израиля увеличил свои валютные резервы до 200 млрд долларов. Это, однако, не поможет в случае интифады, которая может нанести ущерб частному потреблению, поэтому это не лекарство от всех кризисов, которые могут возникнуть. Резервы в основном предназначены для борьбы с резким обесцениванием шекеля, которое может произойти в экстремальных обстоятельствах.

Однако не стоит бросаться в крайности, когда реалии последних двух лет поставили перед мировой экономикой вызов в виде высокой инфляции. В этом отношении израильская экономика пока справлялась хорошо. Тем не менее, лекарством от инфляции стало быстрое повышение процентных ставок, которое поставило экономику под угрозу «стагфляции», то есть инфляции в сочетании с замедлением экономического роста и даже рецессией. В том случае, когда двигатели экономики резко замедлятся перед лицом глобальной ситуации или упадут сборы налогов, важность политической стабильности возрастет.

По словам экспертов, повышение процентных ставок как средство борьбы с инфляцией имеет побочные эффекты в виде замедления экономического роста и роста безработицы. Поэтому экономическая политика правительства должна поддерживать рост. Это включает в себя продвижение экономических и промышленных реформ, проведение структурных изменений для борьбы с ростом цен и инвестиции в инфраструктуру. Но когда, как в настоящее время, нет правительства, а есть только переходная администрация, когда Израиль приближается к выборам, опасность попасть в экономический штопор становится менее отдаленной.

Ранее Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару. Эксперты заявили, что на израильскую валюту больше повлиял резкий рост цен на акции на Уолл-стрит.

Лимит на использование наличных денег в Израиле: что нужно знать. В понедельник, 1 августа, лимит на использование наличных будет снижен с 11 000 шекелей до 6 000 шекелей.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.