Террористы из Газы выпустили ракету по Израилю: заявление ЦАХАЛа

Во вторник полиция в Иерусалиме и прилегающих районах была приведена в повышенную готовность на фоне опасений, что палестинцы попытаются отомстить за рейд израильских войск в Дженине, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом шаге объявили через несколько часов после того, как израильские войска вошли в Дженин и окружили дом, охотясь за подозреваемым террористом, убившим двух израильтян в Самарии на прошлой неделе. Началась перестрелка, в результате которой погибли шесть палестинцев, в том числе 49-летний Абдель Фаттах Хусейн Харуша, разыскиваемый террорист.

Харуша, член ХАМАСа из лагеря беженцев Аскар недалеко от Шхема, 26 февраля открыл огонь по израильскому автомобилю, проезжавшему через город Хавара, убив двоих израильских братьев.

Трое израильских солдат получили ранения в ходе операции: один средней тяжести и двое легких.