Террористы из Газы выпустили ракету по Израилю: заявление ЦАХАЛа

07:26, Сегодня
Новости Израиля
ракетные обстрелы из газы фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Выпуск ракеты стал очередным актом «мести» террористов.

Армия обороны Израиля подтвердила, что минувшей ночью из сектора Газа была выпущена ракета по Израилю.

Ракета приземлилась в пределах сектора Газа, включив сирены вблизи приграничных городов Газы на юге Израиля.

Попытка нападения произошла вскоре после того, как Израиль провел антитеррористическую операцию в Дженине.

Сирены сработали в Нир-Аме, кибуце рядом с северной частью Газы, недалеко от города Сдерот.

Силы обороны Израиля заявили, что необработанные снаряды, используемые террористическими группировками Газы, иногда дают сбой и не достигают израильской территории.

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