Израиль имеет право защищать себя — Госдеп США

По словам Неда Прайса, в Вашингтоне обеспокоены продолжающимся насилием в Израиле.

Израиль имеет законное право защищаться от любой агрессии.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает портал inn.co.il.

Дипломат сослался на вчерашнюю операцию Армии обороны Израиля в Дженине, в ходе которой был ликвидирован террорист, убивший братьев Янив.

В то же время Прайс осудил события в Хаваре.

«Нам известны сообщения о вчерашнем нападении поселенцев в Хаваре. Мы очень обеспокоены этими событиями и продолжающимся насилием в Израиле. … Эти действия должны быть преследованы, и равные ресурсы должны быть выделены для предотвращения таких нападений и привлечения виновных к ответственности для судебного преследования», — отметил представитель Госдепа США.

Как известно, накануне израильские силы безопасности во вторник, 7 марта, ликвидировали в Дженине террориста, убившего в конце февраля братьев Янив. В общей сложности были ликвидированы четыре террориста. Также в бою было ранено несколько человек.

Согласно информации СМИ, военные попали под обстрел во время операции по задержанию разыскиваемых террористов в Дженине.

Как сообщал Курсор, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.