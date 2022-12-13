Террористы выплатят еврею почти 3 миллиона шекелей за жестокое избиение

После инцидента у пострадавшего были серьезные симптомы психической и посттравматической травмы, и он не смог вернуться к работе.

На этой неделе мировой суд постановил, что арабы, напавшие на еврея в Старом городе Иерусалима, должны выплатить ему компенсацию в размере 2 750 000 шекелей.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Потерпевший подал гражданский иск против нападавших после того, как они были признаны виновными в уголовном процессе, в рамках которого они получили условные сроки тюремного заключения. Приговор был вынесен без присутствия подсудимых, не явившихся на судебное заседание.

Нападение произошло в июне 2015 года, когда пострадавший от нападения Авраам Эрлих участвовал в экскурсии по Старому городу в рамках курса гида от имени Министерства туризма и Хайфского университета. Эрлих путешествовал на электровелосипеде, и из-за того, что маршрут группы проходил через места, где ему пришлось бы пользоваться лестницей, он решил отправиться в тур самостоятельно.

Во время поездки Эрлих зашел в ресторан, принадлежащий арабам, где покупал еду, разговаривая с ними по-английски. В конце трапезы Эрлих попросил счет, и один из официантов сказал, что он должен 200 шекелей. Эрлих включил камеру и задал тот же вопрос на иврите. На этот раз стоимость вышла 50 шекелей.

Тем временем арабы, работающие в ресторане, начали толкать Эрлиха и предупреждать его о прекращении съемок, а один из них выхватил у него из рук мобильный телефон и разбил экран.

Эрлих сбежал из ресторана, но вспомнил, что оставил свой велосипед, и попытался его вернуть. Когда он снова вошел в ресторан, один из нападавших набросился на него и начал избивать палкой. Другие присоединились к нему, избивая его палками и бейсбольными битами.

Затем его оттащили в переулок, где продолжали избивать. Ему удалось бежать, но, когда он умолял о помощи, другие арабы тоже его избили.

Эрлиху удалось связаться с полицией, которая помогла ему забрать велосипед и идентифицировать нападавших. В результате нападения Эрлих получил травмы лба, ноги и руки. После инцидента у него были серьезные симптомы психической и посттравматической травмы, и он не смог вернуться к работе.

«К сожалению, мусульмане нападают на евреев как само собой разумеющееся, как если бы это было естественно. Мы платим высокую цену за действия этих бунтовщиков. Нужно положить конец неоднократным нападениям на евреев», ‒ заявил после оглашения приговора адвокат Эрлиха, прокурор Хаим Блейхер из правозащитной организации Хонену.

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