Трагедия в Пардес-Хана-Каркуре: погиб 49-летний рабочий

Трагедией закончились ремонтные работы на одном из предприятий в Пардес-Хана-Каркуре. 49-летний строитель погиб при их проведении в результате несчастного случая.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что строитель пострадал от обломков бетонной стены, которую он ломал при помощи отбойного молотка. В результате демонтажа рабочий получил травмы головы.

«К моменту нашего появления у пострадавшего не было пульса, он не дышал. Мы провели ряд реанимационных операций, но ранения мужчины были несовместимы с жизнью. В конце концов нам с сожалением пришлось констатировать его смерть», — рассказали медики.

Как сообщал Курсор, в феврале 35-летний мужчина получил тяжелейшие травмы, упав с высоты около восьми этажей на строительной площадке на улице Бекурим в Нетании. Вызванные на место инцидента медики МДА и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию.

Состояние мужчины очень тяжелое.

Курсор писал ранее, что 6 сентября на предприятии в Хайфе с 30-летним рабочим произошел серьезный инцидент. Его госпитализировали в больницу. Мужчина получил ожоги конечностей при работе на предприятии.

Еще мы писали, что 64-летний рабочий погиб после того, как его сбил трактор на строительной площадке на улице Харимон в Кирьят-Гате.

Напомним, в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек». Начато расследование обстоятельств несчастного случая.