Трагедия в Самарии: опубликовано фото погибшего солдата ЦАХАЛа

Сегодня рано утром в результате автомобильной аварии между грузовиком и частным автомобилем недалеко от Ариэля погиб 18-летний Одед Хагар, солдат ЦАХАЛа. Он родом из поселения Якир.

Парень скончался в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве.

החייל עודד הגר, בן 18 מיקיר, הוא ההרוג בתאונה בשומרון@carmeldangor pic.twitter.com/cOS47WIyWV — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022

«Это был шокирующий инцидент, — сказал фельдшер МАДА Томер Файн. — Мы увидели раздавленный частный автомобиль, в котором находились трое молодых людей, один из них застрял в машине. Они были без сознания и получили множественные травмы. Нам помогли медицинские силы ЦАХАЛа. У одного из пострадавших пропал пульс и он не дышал. Водителю грузовика оказали помощь на месте, эвакуация не потребовалась».

Подробности ДТП читайте в нашем предыдущем материале.

Напомним, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвами нападения молодого поколения.

Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.