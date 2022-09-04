Трагедия в Самарии: опубликовано фото погибшего солдата ЦАХАЛа

11:13, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Жуткая авария произошла около 3:30 утра возле развязки Гити Авишар, западнее населенного пункта Ариэль.

Сегодня рано утром в результате автомобильной аварии между грузовиком и частным автомобилем недалеко от Ариэля погиб 18-летний Одед Хагар, солдат ЦАХАЛа. Он родом из поселения Якир.

Парень скончался в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве.

«Это был шокирующий инцидент, — сказал фельдшер МАДА Томер Файн. — Мы увидели раздавленный частный автомобиль, в котором находились трое молодых людей, один из них застрял в машине. Они были без сознания и получили множественные травмы. Нам помогли медицинские силы ЦАХАЛа. У одного из пострадавших пропал пульс и он не дышал. Водителю грузовика оказали помощь на месте, эвакуация не потребовалась».

Подробности ДТП читайте в нашем предыдущем материале. 

Напомним, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвами нападения молодого поколения.

Также Курсор сообщал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в субботу, 3 сентября, в порту Тель-Авива произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадала 4-летняя девочка. Ей потребовалась операция.

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Автор материала:
Ирен Давид
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