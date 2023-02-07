ЦАХАЛ готовится к эскалации в преддверии Рамадана — СМИ

ЦАХАЛ готовится предотвратить эскалацию в преддверии Рамадана.

Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает Telegram-канал Голос Израиля.

Согласно сообщению, скачок количества оповещений о готовящихся террористических атаках в последние дни значительно возрос.

Как сообщал Курсор, высокопоставленные американские чиновники использовали свои визиты в Иерусалим в течение последних двух недель, чтобы призвать Израиль предпринять упреждающие шаги в ближайшие недели и гарантировать, что священный для мусульман месяц Рамадан не будет сопровождаться новым кровопролитием.

Переговоры об усилиях по разрядке напряженности все еще находятся на ранней стадии. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, посетивший Израиль на прошлой неделе, и госсекретарь Энтони Блинкен, находившийся в столице на этой неделе, не обращались к Израилю с конкретными просьбами, сказал израильский чиновник.

Тем не менее высокопоставленные помощники Байдена дали понять, что этот вопрос беспокоит США, и спросили своих израильских коллег, что они намерены делать.

Американский чиновник сказал, что во время визитов Салливана и Блинкена особое внимание было уделено тому, чтобы израильские официальные лица подтвердили, что Израиль обеспечит соблюдение статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где во время Рамадана наблюдается рост числа палестинцев.

Ранее Курсор писал о том, что 28 января в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Позже появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.