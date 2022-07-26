ЦАХАЛ готовится к обстрелам газовых платформ в Средиземном море

В ближайший месяц должны состояться еще одни крупные учения, которые будут моделировать экстремальные сценарии на военно-морской арене.

Военно-морские силы Израиля уже отработали ряд сценариев, которые включают в себя атаку террористов на газовые платформы в Средиземном море. Во время учения военные применяли технологии для мониторинга угроз.

Об этом пишет издание Walla.

Напомним, что недавно глава группировки Хизбалла Хасан Насралла заявил, что его боевики могут нанести удар по любой из израильских платформ. Отметим, что платформа Карим находится в 80 километрах от Хайфы.

И вот в последние месяцы ВМС ЦАХАЛа провели ряд учений, во время которых отрабатывались различные сценарии обстрела крылатыми ракетами израильских вышек.

Напомним также, что 99 процентов импорта Израиль получает по морю. Атака может нарушить не только работу газовых платформ, но и нанести ущерб свободе действий Израиля по морю.

Ранее наш сайт сообщал, что ЦАХАЛ получит лучший в мире самолет-разведчик. ЦАХАЛ уже в течение нескольких месяцев получит новый самолет «Орион». Он будет использоваться для разведывательных миссий над Ираном. Многие эксперты уверены, что этот разведчик по показателям является лучшим в мире.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Ганц выберет нового начальника Генштаба на следующей неделе.

Еще Курсор сообщал, что ВМС Израиля потопили палестинское судно.