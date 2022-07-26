Сухопутные войска ЦАХАЛа не готовы к следующей войне — израильские офицеры

Проблемы с кадрами, сокращения и низкая мотивация к службе — это лишь некоторые из проблем, от которых страдают Сухопутные войска в целом и, в частности, бронетанковые войска.

Поскольку вероятность военного конфликта на нескольких фронтах растет, офицеры ЦАХАЛа предупредили, что Сухопутные войска плохо подготовлены к бою.

Об этом сообщает Israel Hayom.

За исключением операций ограниченного масштаба в секторе Газа, после Второй ливанской войны 2006 года военные сделали обдуманный выбор в пользу сокращения развертывания своих Сухопутных войск в пользу израильских ВВС, в основном с целью сведения к минимуму потерь.

Когда начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави вступил в должность в 2019 году, он намеревался улучшить оперативные возможности Сухопутных войск, но старшие офицеры предупреждают, что, несмотря на его лучшие намерения, до конца срока его полномочий осталось всего несколько месяцев и реальная ситуация в войсках сильно отличается от представленного им видения.

Кохави способствовал формированию различных команд в ЦАХАЛе, при этом оперативные потребности иногда отходили на второй план по сравнению с потребностями руководящего ими штаба. Возможно, это привело к внедрению новаторских боевых способностей, но также вызвало разочарование, поскольку некоторые командиры заявили, что считают, что военное руководство и политический эшелон мало верят в их способности.

Эти обвинения усилились после решения не развертывать какие-либо наземные войска во время операции «Страж стен» в мае 2021 года. Однако старшие военные офицеры утверждали, что наземные маневры всегда должны быть последним средством. Они также признали, что третья война с «Хизбаллой» в Ливане потребует такого развертывания, чтобы гарантировать, что ЦАХАЛ одержит верх над поддерживаемой Ираном шиитской террористической группировкой.

Офицеры Сухопутных войск также предупредили, что бронетанковый корпус, на который возлагается основная часть наземных маневров, ослаблен до такой степени, что его оперативные возможности поставлены под угрозу.

Бронетанковый корпус годами страдает от урезания бюджета, и его ключевая роль в любых военных операциях получает мало внимания со стороны СМИ, что создало ситуацию, когда он больше не считается «привлекательным» для новобранцев, которые явно отдают предпочтение высокопоставленным профильные пехотные бригады и киберподразделения.

Ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что за последние несколько десятилетий ЦАХАЛ расформировал несколько бригад бронетанковых войск — в штатной службе и в резерве. Это решение было продиктовано различными соображениями, в первую очередь изменением характера современного поля боя, но в результате количество танков, имеющихся у ЦАХАЛа в 2022 году, уменьшилось. Фактически в настоящее время в корпусе имеется только три бронетанковых бригады на регулярной основе, одна учебная бригада, которая присоединяется к боевым частям в военное время, и лишь несколько резервных бригад. Все эти бригады страдают от хронической нехватки личного состава.

Офицеры предупреждают, что все это может оказаться серьезной проблемой в следующей крупномасштабной войне: боевая доктрина ЦАХАЛа требует интеграции различных корпусов, а в военное время части объединяются в объединенные группы пехоты, танков, инженеров и т. д. Это означает, что если бронетанковые бригады ЦАХАЛа будут плохо подготовлены к войне, то маневренность вооруженных сил в целом столкнется с проблемой, если не сказать больше.

Кроме того, офицеры ЦАХАЛа сообщили, что во многих случаях офицеры Генерального штаба, посещающие подразделения на местах, не получают точной оценки состояния личного состава и оперативной готовности войск.

ЦАХАЛ отверг эти утверждения, назвав их «ложными и необоснованными» и заявив, что они «не отражают ситуацию в ЦАХАЛе в целом и особенно в Сухопутных войсках».

Согласно заявлению военных, «Сухопутные войска развиваются, меняются и адаптируются с высокой скоростью к потребностям будущего поля боя. Это было определено в качестве центральной цели начальником штаба в рамках Momentum 2015 многолетний рабочий план, и военные вкладывают значительные усилия и ресурсы с целью укрепления оперативного превосходства корпуса, включая увеличение огневой мощи, разведки и технологических возможностей, при одновременном усилении многовооруженной интеграции».

«В последние годы были вложены значительные средства в повышение боеготовности и компетентности всех наземных частей, регулярных и резервных, за счет увеличения количества и качества учений и подготовки, включая создание тренажеров, и использование технологических усовершенствований, способствующих совершенствованию на учениях и в боевой готовности. Утверждение о том, что в штабы вкладывались ресурсы за счет Сухопутных войск, безосновательно и, если что, верно как раз обратное», — говорится в заявлении.

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