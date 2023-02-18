ЦАХАЛ объявляет тендер на закупку фургонов на 70 млн шекелей

Тендер, как ожидается, будет закрыт в ближайшие недели.

Министерство обороны Израиля готовится объявить новый тендер на закупку фургонов, сумма которого, по оценкам источников в автомобильной промышленности, превышает 70 миллионов шекелей.

Об этом пишет Calcalist.

В рамках тендера, который, как ожидается, будет закрыт в ближайшие недели, ЦАХАЛ хочет приобрести примерно 250 фургонов: как с задним приводом, так и с двойным приводом. Сами автомобильные средства определяются как легкие фургоны, то есть весом до 3,5 тонны.

В материале говорится, что закупка транспортных средств вызывает сомнения, так как в последнее время возможности импортеров по поставкам транспортных средств весьма ограничены.

«Курсор» писал ранее, что силы Армии обороны Израиля получили 50 новых бронированных машин, которые начали использовать во время ночных рейдов на территории Иудеи и Самарии. Министерство обороны сообщает, что автомобили Plasan Sasa Ltd. Sand Cat получены по «срочному» заказу. Новые бронированные машины базируются на платформе Ford F-550.

Еще мы писали, что минобороны Израиля закупило у США тяжелые транспортные вертолеты CH-53K для ВВС взамен вертолетов Yasur, которые в настоящее время используются вооруженными силами страны.

Напомним, что минобороны Израиля закупит у США тактические грузовики. Ведомство заключило сделку с США по поводу поставки 1000 тактических грузовиков серии FMTV производства компании Oshkosh. Сумма сделки не разглашается, но предположительно, она может составлять десятки миллионов шекелей.