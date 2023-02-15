ЦАХАЛ разрушит дом террориста, устроившего теракт в Кирьят-Арбе

Сегодня вечером (в среду) силы ЦАХАЛа будут действовать в городе Хеврон, чтобы разрушить дом террориста, совершившего обстрел на контрольно-пропускном пункте Ашморет возле Кирьяр-Арбе.

Об этом сообщает Walla.

Эту информацию подтвердил представитель ЦАХАЛа. Следует отметить, что израильские военные готовились к сносу дома палестинца, совершившего смертельное нападение недалеко от поселения Кирьят-Арба, еще в октябре прошлого года.

Напомним, что член террористической группировки ХАМАС Мухаммед Камель аль-Джабари 29 октября, в субботу, открыл огонь по евреям — отцу и сыну, которые делали покупки в магазине, принадлежащем палестинцу, между Кирьят-Арбой и соседним городом Хеврон. Затем он начал стрелять по медикам и охранникам поселка, прибывшим на место происшествия, которые хотели оказать помощь упомянутым отцу и сыну.

Аль-Джабари убил отца и ранил еще четырех человек, один из них находился в тяжелом состоянии. Среди раненых был также палестинец. Силы обороны Израиля заявили, что войска также задержали брата аль-Джабари по подозрению в причастности к нападению.

Чуть позже израильские военные измерили дом аль-Джабари, что является первым шагом перед его возможным сносом, в Хевроне. В АОИ заявили, что войска также задержали брата аль-Джабари по подозрению в причастности к нападению.

Другой брат Аль-Джабари, Ваал, отбывал пожизненный срок в израильской тюрьме, прежде чем его освободили и депортировали в сектор Газа в рамках сделки по обмену заключенными Гилада Шалита в 2011 году. Также со временем было обнародовано фото погибшего, которым стал 50-летний Ронен Ханания.

Ранее «Курсор» сообщал, что Нетаниягу и Бен-Гвир прокомментировали одобрение закона о лишении гражданства и депортации террористов.