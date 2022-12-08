ЦАХАЛ снесет квартиру террориста, убившего сержанта Ноа Лазара

Приказ о сносе был подписан после изучения и рассмотрения претензий семьи террориста и его соседей.

Командующий тылом ЦАХАЛа подписал приказ о конфискации и сносе квартиры, в которой проживал террорист, убивший Ноа Лазара.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

8 октября 2022 года террорист совершил обстрел на КПП «Шуафат», в результате которого был убит покойный сержант Ноа Лазар и ранен гражданский охранник на КПП. 19 октября этот же террорист также совершил еще один обстрел возле въездного КПП в населенный пункт Маале-Адумим, в результате которого был ранен гражданский охранник.

Командующий тылом генерал-майор Рафи Мило подписал приказ о сносе после изучения и рассмотрения претензий семьи террориста и его соседей против намерения разрушить квартиру, расположенную в лагере беженцев Шуафат, и принял решение отклонить эти претензии. Семья и соседи имеют право подать жалобу в Верховный суд против приказа.

Ранее мы рассказывали, что пограничная полиция взяла под контроль контрольно-пропускной пункт Шуафат.

«Курсор» сообщал, что в четверг, 8 декабря, силы ЦАХАЛа ночью в лагерь беженцев Дженина, чтобы арестовать возможных террористов.

Однако операция закончилась перестрелкой, потому что в ходе ареста подозреваемые в терроризме начали отстреливаться, и по итогу трое из них были убиты ответным огнем ЦАХАЛа. Еще нескольких из них арестовали и увезли для допроса. На фоне этого в Дженине объявили всеобщую забастовку.

Помимо этого недавно ЦАХАЛ предотвратил очередную попытку контрабанды наркотиков на границе с Египтом, в ходе чего было изъято 140 килограмм неустановленного вещества. По предварительной оценке, его стоимость составляет 6 миллионов шекелей.

Никакие аресты осуществлены не были. По всей видимости, подозреваемые бросали посылки через забор безопасности, после чего скрылись в Египте.