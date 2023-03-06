Центробанки Израиля, Норвегии и Швеции создали хаб для платежей в цифровой валюте

Банк Израиля вместе с другими центральными банками завершил проект платформы трансграничных валютных платежей в рамках планов по выпуску цифрового шекеля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в рамках проекта под названием «Ледокол» Банк Израиля совместно с центральными банками Норвегии и Швеции и инновационным центром Банка международных расчетов (BIS) изучил потенциальные преимущества и проблемы использования так называемых розничных цифровых валют центрального банка (CBDC) в международных платежах для создания хаба, связывающего внутренние системы через границы.

«Поскольку цифровизация в мировой финансовой системе быстро развивается, Банк Израиля за последние несколько лет начал подготовку к возможному запуску цифровой валюты, чтобы иметь готовый план на случай возникновения условий, которые заставят центральный банк поверить в то, что преимущества такая валюта перевешивает затраты и потенциальные риски», — говорится в сообщении.

«Если такая глобальная инфраструктура будет действительно развита, цифровая валюта Банка Израиля улучшит трансграничные платежи для израильтян. Сегодня мы сделали еще один шаг к этой цели», — написал менеджер проекта Йоав Соффер.

Как сообщал Курсор, 20 февраля валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%.

Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%. В регуляторе заявили, что «наблюдается сильная экономическая активность, сопровождаемая ограниченным рынком труда и усилением инфляции».

«Поэтому Комитет решил продолжить процесс повышения процентной ставки. … Инфляция за предыдущие 12 месяцев превышает верхнюю границу целевого показателя, превышает его по широкому кругу компонентов и составляет 5,4%. Инфляционные ожидания по всем параметрам находятся в пределах целевого диапазона», — говорится в заявлении Банка Израиля.

Ранее Курсор информировал о том, что в начале ноября Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.

Также Курсор писал о том, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы.