Цены на жилье в Израиле: в каких крупных городах дешевле купить квартиру

Названы крупные израильские города, в которых самые высокие и самые низкие цены на недвижимость по состоянию на 2022 год.

Согласно данным, самым дешевым крупным городом Израиля с точки зрения покупки собственной квартиры является Беер-Шева.

Такая информация была опубликована сегодня, 17 августа, Центральным статистическим бюро Израиля.

В отчете сказано, что средняя стоимость жилья в Беер-Шеве составляет более 1 млн шекелей (1.154 млн). А вот в Тель-Авиве покупателю обойдется квартира в четыре раза дороже — 4, 164 млн шекелей.

Согласно данным, кроме Беер-Шевы, относительно недорогое жилье можно приобрести в Хайфе (1.342 млн шекелей) и Ашкелоне (1.427 млн шекелей).

А вот самые высокие цены на квартиру сохраняются в таких городах, как Кфар-Сабе (2.902 млн шекелей), Иерусалиме — (2.703 млн шекелей), Рамат-Гане – (2.617 млн шекелей) и Петах-Тикве – (2.303 млн шекелей). За последний год цены на недвижимость в них выросли на 20%.

«Курсор» писал ранее, что благодаря данным Центрального статистического бюро, стало известно, из каких городов израильтяне чаще всего уезжали в 2020 году.

Еще мы писали, какие города Израиля признаны самыми криминальными.

Напомним, главный экономист Министерства финансов сообщает, что Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим, Бат-Ям и Нетания являются городами, которое больше всего привлекают инвесторов.