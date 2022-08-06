Цева адом в Ашкелоне, Сдероте, Эшколе

Со стороны Газы проводятся ракетные обстрелы приграничных территорий Израиля. ЦАХАЛ напоминает, что «Железный купол» дает примерно 95-процентную защиту, поэтому жителям не стоит пренебрегать правилами поведения при тревоге.

Сигнал тревоги прозвучал в Ашкелоне, Сдероте, Эшколе. Также охвачены региональные советы: Хаф ашкелон, Эшколь, Шаар ха-негев.

Израильтянам срочно нужно пройти в убежища и придерживаться рекомендаций службы тыла.

Мы писали, что министр обороны Ганц дал оценку проводимой ЦАХАЛом операции. На совещании с представителями минобороны и руководителей сил безопасности Ганц сообщил об основной цели ЦАХАЛа — не допустить ответной стрельбы по Израилю.

«Курсор» ранее информировал, что Тайсир Джабари не будет последней целью. Операция Армии обороны Израиля «Рассвет» против Исламского джихада продолжается. ЦАХАЛ наносит удары и ликвидирует десятки боевиков.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

Напомним, мы писали, что главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе. В связи с угрозами обстрелов в рамках происходящей операции «Рассвет» главный раввин Давид Лау обратился к израильтянам с инструкциями.

Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.