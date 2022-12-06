Тысячи евреев пришли попрощаться с раввином Мордехаем Штернбергом

Тысячи евреев пришли попрощаться с Равом Мордехаем Штернбергом.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Руководитель известной религиозно-сионистской ешивы Хар-а-Мор скончался вчера. На прощание с ним пришли многочисленные группы людей.

Ранее Курсор писал, что скончался раввин Мордехай Штернберг, декан ешивы Хар-Хамор. Раввин Мордехай Штернберг, декан ешивы Хар-Хамор, умер в 74-летнем возрасте после долгой борьбы с раком.

Кроме того, мы писали, что Лапид резко отреагировал на решение Аль-Джазиры подать иск против ЦАХАЛа в Гааге. Премьер-министр Лапид сказал: «Никто, и меньше всего «Аль-Джазира», не будет проповедовать нам мораль».

Курсор информировал, что почти половина репатриантов из россии за этот год вернулись обратно. Под вопросом оказалось получение гражданства Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.

Наш сайт уже сообщал о нововведении в общественном транспорте коснется солдат ЦАХАЛа. Раньше солдаты могли без оплаты проезда ездить без формы только в пятницу и субботу вечером. С 15 декабря вводится новое положение.

Еще Курсор писал, что ЦАХАЛ сообщил об острой нехватке бронированных транспортных средств в Иудее и Самарии. Система безопасности оценивает критическую годовую потребность экономики как минимум в 45 млн шекелей.