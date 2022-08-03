Комиссия Кнессета про скандал в тюрьме Гильбоа: «Заключенные контролируют охранников»

Депутаты критикуют тюремную службу за попытку оправдать ситуацию после того, как они пригласили для дачи показаний женщину-охранника, которая заявила членам комитета: «Это хорошее место для работы».

Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне и Комитет по общественной безопасности проводят совместные дебаты, чтобы обсудить скандал с тюрьмой Гильбоа, в котором старшие офицеры обвиняются в «сутенерстве» женщин-охранников с заключенными из службы безопасности.

Член МК Орит Строк высказалась по поводу ситуации, когда «террористы находятся в месте, где они контролируют охранников».

«Наша длинная рука достигает их, а затем помещает их в роскошный детский сад», — говорит она. «То, что произошло с женщинами-охранниками, ужасно, но ещё хуже все, что там происходит, помимо этих событий».

В 2018 году женщины-солдаты впервые заявили, что их принуждают к тесному контакту с заключенными в качестве сексуальной разменной монеты, что приводит к домогательствам и нападениям, но дело было закрыто из-за отсутствия доказательств.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Кроме того, Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.