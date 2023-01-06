У Нетаниягу выпустили заявление о состоянии здоровья премьер-министра

Сегодня утром премьер-министр Нетаниягу прошел плановую колоноскопию, проведенную в больнице Шаарей Цедек.
Как говорится в заявлении, на момент обследования премьер-министр бодрствовал.
Тем временем его место занял вице-премьер, министр Арье Дери в соответствии с коалиционными договоренностями.
Обследование проводили заведующий отделением гастроэнтерологии профессор Эран Гольдин, анестезиологи профессор Яаков Гозал, доктор Дан Лейбовски, медсестра Галит Перес в сопровождении личного врача премьер-министра доктора Цвики Берковиц.
При осмотре было обнаружено два небольших полипа, доброкачественного вида, которые были полностью удалены при осмотре.
На данный момент обследование окончено. Здоровье премьер-министра отличное, и он вернулся к полноценной деятельности, заявили в канцелярии.
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