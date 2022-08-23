Учителя старших классов пригрозили присоединиться к забастовке

Поскольку переговоры между Союзом учителей и Министерством финансов зашли в тупик, другой игрок пригрозил забастовкой. По мере приближения даты начала учебного года 1 сентября председатель Организации учителей средних школ (SSTO) Ран Эрез заявил, что SSTO присоединится к профсоюзу в проведении школьной забастовки, если только Министерство финансов не соберет требования его организации.

«Мы дошли до 90-й минуты, и если договоренности не будут подписаны в ближайшие дни, мы не откроем учебный год. Мы это сейчас говорим не только вам, но и Минфину, местной власти и Министерству образования, чтобы никто не сказал, что мы затягиваем переговоры до 31 август», — написал Эрез в письме членам SSTO.

Эрез далее заявил, что бремя ответственности за то, что переговоры в последнюю минуту ложатся на плечи Министерства финансов: «Мы не заинтересованы в том, чтобы напрягать сообщество учителей и родителей, и мы всем говорим, что мяч находится в руках Минфина уже более трех недель. Вся ответственность лежит исключительно на них».

Министерство финансов выпустило ответ, в котором говорится: «В последние недели несколько проектов соглашений по этим вопросам были представлены… Организация до сих пор отказывалась подписывать существующие предложения, и стороны согласились обсудим в ближайшие дни, чтобы заполнить пробелы».

Эти утверждения перекликаются с обвинениями Ран Шай, председателя Национального студенческого совета, сделанными во время интервью 103FM на прошлой неделе.

«Переговоры начались рано. Уже в январе Минобразования обратилось в Минфин и Союз учителей и попросило принести новое соглашение о зарплате, с тех пор кажется, что нас только задерживают», — сказал Шай.

Дальнейшее осуждение министерством финансов неправильного ведения переговоров исходило от министра образования Ифат Шаша-Битон, предшествующего ее призыву к премьер-министру Яиру Лапиду вмешаться.

Переговоры между Союзом учителей и Минфином все еще находятся в тупике.

Профсоюз угрожает забастовкой учителей в первый учебный день, 1 сентября, если правительство не сможет найти решение их неоднократно высказанных опасений. В то время как Министерство финансов сделало профсоюзу предложение, которое включало повышение ежемесячной заработной платы начинающих учителей примерно с 6 000 шекелей до 9 000 шекелей, они отказались из-за других аспектов предложения, которое будет вознаграждать учителей на основе «заслуг», а не стажа работы, утверждая, что такой пункт является «расплывчатым» и не затрагивает интересы центрального профсоюза.

В течение воскресенья Лапид встретился с Либерманом, затем с Шаша-Битон, а также с главой Союза учителей Яффой Бен Давидом. Однако, несмотря на участие премьер-министра, начало учебного года остается под угрозой срыва.

Ранее Курсор писал, что Национальный союз родителей заявил, что они предпочитают забастовку невыгодному соглашению. Мером Шифф, председатель неправительственной организации «Национальный родительский союз», рассказал о сложных переговорах между учителями и Министерством финансов, которые, если они не увенчаются успехом, могут помешать открытию нового учебного года в сентябре.

Кроме этого, дети из малообеспеченных семей Израиля получат ваучеры на школьные принадлежности. Опрос, проведенный в сотрудничестве с Geocartography Knowledge Group, показал, что 25% израильских родителей не могут позволить себе купить основные школьные принадлежности.

Ранее Курсор писал, что переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября. Прошедшая в среду встреча премьер-министра с министром образования не снизила угрозу забастовки, которая перед началом учебного года вызовет хаос в школах.

Наша редакция сообщала, что Шаша-Битон заявила, что Минфин виноват в споре с Союзом учителей. Министр образования Ифат Шаша-Битон обвинил Министерство финансов в нежелании прийти к соглашению с Союзом учителей по поводу повышения заработной платы учителей по всей стране.

Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки.

Кроме этого, журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле.

Учебный год не начнется: за 10 дней до 1 сентября конфликт учителей и минфина обостряется.

Напомним, что Либерман призвал Лапида отказаться от вмешательства в переговоры с учителями.