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Угон танка ЦАХАЛа на севере страны: появились новые подробности

11:28, Сегодня
Новости Израиля
танк рф фото
Фото: depositphotos.com
Арестованы новые подозреваемые.

После того как вчера в среду были арестованы двое жителей Хайфы по подозрению в краже танка с тренировочной базы ЦАХАЛа недалеко от Эльякима на севере страны, сегодня полиция задержала еще двоих подозреваемых - 40-летних Мигдала Хамека и Эйна Шосфита.

Подозреваемые уже известны полиции, один из них ранее был арестован по подозрению в краже железа.

Напомним, что танк Маркава украли вчера рано утром. Получив сообщение о краже, сотрудники полиции начали расследование и после обысков обнаружили танк на свалке металлолома в районе Нешер.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что танк в последние годы не использовался в ЦАХАЛе.

В совместном заявлении ЦАХАЛа и минобороны говорилось: «После полученной в минобороны информации об украденном танке следственное подразделение минобороны начало расследование в сотрудничестве с полицией Израиля и министерством обороны. Танк находился на складе железа в городе Нешер».

Курсор писал, что вчера полиция арестовала двух человек, укравших танк с военной базы ЦАХАЛа. 

Еще по теме угона танка на севере страны: в ЦАХАЛе сделали заявление. 

Напомним, что ЦАХАЛ провел операцию в Дженине, атаковав боевиков с воздуха - появились подробности.

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