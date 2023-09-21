Угон танка ЦАХАЛа на севере страны: появились новые подробности

После того как вчера в среду были арестованы двое жителей Хайфы по подозрению в краже танка с тренировочной базы ЦАХАЛа недалеко от Эльякима на севере страны, сегодня полиция задержала еще двоих подозреваемых - 40-летних Мигдала Хамека и Эйна Шосфита.
Подозреваемые уже известны полиции, один из них ранее был арестован по подозрению в краже железа.
Напомним, что танк Маркава украли вчера рано утром. Получив сообщение о краже, сотрудники полиции начали расследование и после обысков обнаружили танк на свалке металлолома в районе Нешер.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что танк в последние годы не использовался в ЦАХАЛе.
В совместном заявлении ЦАХАЛа и минобороны говорилось: «После полученной в минобороны информации об украденном танке следственное подразделение минобороны начало расследование в сотрудничестве с полицией Израиля и министерством обороны. Танк находился на складе железа в городе Нешер».
Курсор писал, что вчера полиция арестовала двух человек, укравших танк с военной базы ЦАХАЛа.
Еще по теме угона танка на севере страны: в ЦАХАЛе сделали заявление.
Напомним, что ЦАХАЛ провел операцию в Дженине, атаковав боевиков с воздуха - появились подробности.