Угон танка ЦАХАЛа на севере страны: появились новые подробности

Арестованы новые подозреваемые.

После того как вчера в среду были арестованы двое жителей Хайфы по подозрению в краже танка с тренировочной базы ЦАХАЛа недалеко от Эльякима на севере страны, сегодня полиция задержала еще двоих подозреваемых - 40-летних Мигдала Хамека и Эйна Шосфита.

Подозреваемые уже известны полиции, один из них ранее был арестован по подозрению в краже железа.

Напомним, что танк Маркава украли вчера рано утром. Получив сообщение о краже, сотрудники полиции начали расследование и после обысков обнаружили танк на свалке металлолома в районе Нешер.