Украина попросила у Израиля 500 миллионов долларов в кредит — СМИ

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль направил коллеге из Израиля Нафтали Беннету официальное письмо. В нем он попросил, чтобы Израиль выделил Украине 500 миллионов долларов в кредит на льготных условиях.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Шимон Бриман, со ссылкой на источник в МИДе Украины.
При этом Бриман сообщил, что Израиль, по неподтвержденным данным, решил дать Украине 300 миллионов долларов в кредит.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперты назвали новую «сакральную дату» для путина в войне против Украины. Всем известно, что российский диктатор путин очень любит сакральные даты, юбилеи и так далее. И именно к ним н старался привязать громкие победы в Украине, вот только вместо побед получились огромные потери.
Кроме того, Курсор писал, что у Зеленского рассказали, когда и как закончится война Украины с россией.
Еще напомним, что визит Байдена в Израиль перенесен на даты 13-14 июля.