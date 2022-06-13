Украина попросила у Израиля 500 миллионов долларов в кредит — СМИ

Израильтяне помогают Украине, отправляя гуманитарные грузы, принимая беженцев. Однако для победы над россией Киеву нужно большое количество денег.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль направил коллеге из Израиля Нафтали Беннету официальное письмо. В нем он попросил, чтобы Израиль выделил Украине 500 миллионов долларов в кредит на льготных условиях.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Шимон Бриман, со ссылкой на источник в МИДе Украины.

При этом Бриман сообщил, что Израиль, по неподтвержденным данным, решил дать Украине 300 миллионов долларов в кредит.