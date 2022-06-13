Украина попросила у Израиля 500 миллионов долларов в кредит — СМИ

19:25, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Новости СНГ, Zahav
Флаги Израиля и Украины картинка
Фото: depositphotos.com

Израильтяне помогают Украине, отправляя гуманитарные грузы, принимая беженцев. Однако для победы над россией Киеву нужно большое количество денег.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль направил коллеге из Израиля Нафтали Беннету официальное письмо. В нем он попросил, чтобы Израиль выделил Украине 500 миллионов долларов в кредит на льготных условиях.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Шимон Бриман, со ссылкой на источник в МИДе Украины.

При этом Бриман сообщил, что Израиль, по неподтвержденным данным, решил дать Украине 300 миллионов долларов в кредит.

«Многие страны мира уже выделили подобные кредиты Украине. Например, Япония выделила 600 млн.долларов со сроком погашения кредита в 30 лет, из них льготный период — 10 лет, с процентной ставкой 1% годовых. Люксембург выделил кредит в 250 млн.евро, Германия — 300 млн.евро, Канада — 800 млн.долл», — написал журналист.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперты назвали новую «сакральную дату» для путина в войне против Украины. Всем известно, что российский диктатор путин очень любит сакральные даты, юбилеи и так далее. И именно к ним н старался привязать громкие победы в Украине, вот только вместо побед получились огромные потери.

Кроме того, Курсор писал, что у Зеленского рассказали, когда и как закончится война Украины с россией.

Еще напомним, что визит Байдена в Израиль перенесен на даты 13-14 июля.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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