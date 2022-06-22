Устали от камней и коктейлей Молотова: в Биньямине израильтянки устроили протест против терроризма

«Оборонное ведомство продолжает сдерживать терроризм и довольствуется мелкими действиями, несмотря на то, что полоса событий только набирает обороты», — заявила активистка.

Дороги Иудеи и Самарии в последние месяцы стали ареной военных действий, а арабский терроризм только поднял голову.

Об этом пишет 14 канал.

Практически ежедневно возвращающиеся домой еврейские жители становятся жертвами обстрелов камнями и коктейлями Молотова. Они нередко уходят с тяжелыми телесными и имущественными повреждениями.

В населенных пунктах Восточного Биньямина терроризм также усилился в последние месяцы, пока не достиг нового пика в виде активации взрывного устройства, включавшего минометную бомбу, в нескольких метрах от машины еврейской семьи, ехавшей по дороге и лишь чудом выжившей.

Вера Санс, мать семейства, пережившего бомбежку, решила перестать молчать.

Санс обратилась к другим женщинам из населенных пунктов в этом районе, которые также испытали на себе терроризм на дорогах, и вместе они инициировали еженедельную акцию протеста у дороги, где происходит наибольшее количество террористических актов.

Вчера женщина и ее подруги снова вышли на демонстрацию, перекрыв подъездную дорогу к селу.

«Мы устали сидеть сложа руки и каждый день считать раненых и ушибленных жителей, забитых камнями на дороге», — говорит Санс.

«Невозможно, чтобы изо дня в день людей, женщин и детей, едущих по главной дороге в этом районе, забивали, как уток, — так как оборонное ведомство продолжает сдерживать терроризм и довольствуется мелкими действиями, несмотря на то, что полоса событий только набирает обороты.

Мы требуем, чтобы оборонный истеблишмент восстановился и немедленно начал комплексную и масштабную операцию по искоренению терроризма, прежде чем произойдет катастрофа. До тех пор мы будем продолжать протестовать здесь каждую неделю и требовать безопасности жителей населенных пунктов», — сказала Санс.

Ранее редакция Курсора сообщала, что модель Лорин Имсих, являющаяся гражданкой Израиля, заявила об «истреблении» арабов.