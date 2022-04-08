В Арара-ба-Негеве развязалась сильная перестрелка между бедуинскими группировками

Израильская полиция сообщает, что уже реагирует на сообщения о стрельбе в южном бедуинском поселке Арара-ба-Негев.
На кадрах, снятых из-за пределов города, слышно огромное количество выстрелов, которые, по-видимому, были столкновением между соперничающими группировками, передает The Times Of Israel.
Отметим, что полиция обязалась пресечь тысячи незаконных поставок оружия, которые текли в арабские города по всей стране после многих лет игнорирования проблемы.
Ранее наш сайт сообщал, что в сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве. Так, Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства.
Также Курсор писал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.
Еще напомним, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.
Кроме того, мы передавали, что в сети появилось видео с террористом, который расстрелял людей в Тель-Авиве. На нем видно, как после совершения теракта он отправился в мечеть в Яффо.