В Арара-ба-Негеве развязалась сильная перестрелка между бедуинскими группировками

Полиция сообщила, что реагирует на перестрелку в бедуинском поселке Арара-ба-Негев. Ранее в сети опубликовали видео, на котором слышно сильную стрельбу.

Израильская полиция сообщает, что уже реагирует на сообщения о стрельбе в южном бедуинском поселке Арара-ба-Негев.

На кадрах, снятых из-за пределов города, слышно огромное количество выстрелов, которые, по-видимому, были столкновением между соперничающими группировками, передает The Times Of Israel.

ערערה בנגב. לאור יום pic.twitter.com/7Pzxk3876q — ilana curiel (@ilanacuriel) April 8, 2022

Отметим, что полиция обязалась пресечь тысячи незаконных поставок оружия, которые текли в арабские города по всей стране после многих лет игнорирования проблемы.

Ранее наш сайт сообщал, что в сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве. Так, Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства.

Также Курсор писал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.

Еще напомним, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.

Кроме того, мы передавали, что в сети появилось видео с террористом, который расстрелял людей в Тель-Авиве. На нем видно, как после совершения теракта он отправился в мечеть в Яффо.