В Ашкелоне зарезали 33-летнего мужчину: полиция ищет подозреваемого

21:16, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Дорога машины скорая помощь фото
Фото: Пресс-служба МАДА

Стало известно о предполагаемом убийстве в Ашкелоне. 33-летний мужчина получил смертельное ранение и был доставлен в больницу Барзилай, где и была констатирована его смерть.

Сегодня 33-летний мужчина получил ножевое ранение в Ашкелоне. Его эвакуировали в больницу Барзилай в критическом состоянии, где позже констатировали его смерть.

Полиция проводит масштабные обыски и следственные действия по установлению местонахождения подозреваемого в убийстве.

Парамедики МАДА рассказали: «Раненый лежал на дороге между жилыми домами в бессознательном состоянии и страдал от проникающего и кровоточащего ранения тела. Мы эвакуировали его в госпиталь, продолжая реанимационные операции».

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Фото: пресс-служба МАДА

Напомним, что трагедия произошла во время баскетбольного матча в Болгарии: 47-летний израильтянин потерял сознание спустя минуту, как покинул поле, и умер. Министерство иностранных дел знает об этом случае и поддерживает связь с семьей. Местный консул помогает отправить тело для захоронения в Израиль.

Также наш сайт писал, что житель Беэр-Яакова напал на врача с железным прутом в городской поликлинике. Мужчина пришел в больничную кассу для оказания медицинской помощи и устроил беспорядки на месте. А затем в какой-то момент схватился за железный прут и ударил им женщину-врача по голове.

Кроме того, сегодня вечером полиция начала расследование обстоятельств гибели полуторагодовалого малыша, игравшегося у можжевельника в Негеве. Ребенка привезли в клинику на частном автомобиле без сознания. Далее парамедики МАДА эвакуировали его в больницу Сорока в Беэр-Шеве, но там были вынуждены констатировать его смерть.

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Автор материала:
Ирен Давид
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