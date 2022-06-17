В Ашкелоне зарезали 33-летнего мужчину: полиция ищет подозреваемого

Стало известно о предполагаемом убийстве в Ашкелоне. 33-летний мужчина получил смертельное ранение и был доставлен в больницу Барзилай, где и была констатирована его смерть.

Сегодня 33-летний мужчина получил ножевое ранение в Ашкелоне. Его эвакуировали в больницу Барзилай в критическом состоянии, где позже констатировали его смерть.

Полиция проводит масштабные обыски и следственные действия по установлению местонахождения подозреваемого в убийстве.

Парамедики МАДА рассказали: «Раненый лежал на дороге между жилыми домами в бессознательном состоянии и страдал от проникающего и кровоточащего ранения тела. Мы эвакуировали его в госпиталь, продолжая реанимационные операции».