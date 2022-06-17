В Ашкелоне зарезали 33-летнего мужчину: полиция ищет подозреваемого

Сегодня 33-летний мужчина получил ножевое ранение в Ашкелоне. Его эвакуировали в больницу Барзилай в критическом состоянии, где позже констатировали его смерть.
Полиция проводит масштабные обыски и следственные действия по установлению местонахождения подозреваемого в убийстве.
Парамедики МАДА рассказали: «Раненый лежал на дороге между жилыми домами в бессознательном состоянии и страдал от проникающего и кровоточащего ранения тела. Мы эвакуировали его в госпиталь, продолжая реанимационные операции».
Напомним, что трагедия произошла во время баскетбольного матча в Болгарии: 47-летний израильтянин потерял сознание спустя минуту, как покинул поле, и умер. Министерство иностранных дел знает об этом случае и поддерживает связь с семьей. Местный консул помогает отправить тело для захоронения в Израиль.
Также наш сайт писал, что житель Беэр-Яакова напал на врача с железным прутом в городской поликлинике. Мужчина пришел в больничную кассу для оказания медицинской помощи и устроил беспорядки на месте. А затем в какой-то момент схватился за железный прут и ударил им женщину-врача по голове.
Кроме того, сегодня вечером полиция начала расследование обстоятельств гибели полуторагодовалого малыша, игравшегося у можжевельника в Негеве. Ребенка привезли в клинику на частном автомобиле без сознания. Далее парамедики МАДА эвакуировали его в больницу Сорока в Беэр-Шеве, но там были вынуждены констатировать его смерть.