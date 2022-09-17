В Бат-Яме мужчина едва не утонул на пляже

20-летний молодой человек пребывает в тяжелом состоянии, но без сознания и на искусственном дыхании.

20-летний мужчина чуть не утонул, купаясь на пляже.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что служба скорой помощи MDA доставила молодого человека в больницу после того, как он едва не утонул на пляже Бат-Яма в Иерусалиме.

По информации MDA, медики оказали помощь пострадавшему на месте после того, как спасатель вытащил его из воды.

«Мужчина доставлен в больницу Ихилов в стабильном состоянии, но без сознания и на искусственном дыхании», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 24 августа на пляже Дор возле Атлита произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончался 40-летний мужчина. Отдыхающий купался в море и захлебнулся. Его достали из водоема в бессознательном состоянии.

На место инцидента сразу вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники экстренной службы провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, но к сожалению, их старания были безуспешными.

Курсор писал ранее, что с начала купального сезона, который стартовал в Израиле в начале апреля, на водоемах утонули 32 человека. Израильтян призывают не пренебрегать правилами поведения на воде, потому что в последнее время такие трагедии стали происходить часто.

Еще мы писали, 17 августа, на озере Кинерет произошел трагический случай. Из воды извлекли 19-летнего парня в бессознательном состоянии. Пострадавшего доставили в критическом состоянии, и медики начали бороться за его жизнь. Но к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешными.

Напомним, израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте. Ммедицинские бригады, которые были вызваны на место происшествия, провели длительные реанимационные операции, но безуспешно.