В Бейтар-Илите авто сбило мотоциклиста: подробности

20-летний мотоциклист был сбит автомобилем на улице раввина Иосефа Каро в Бейтар-Илите.
Об этом сообщает inn.co.il.
Отмечается, что медики MDA и парамедики эвакуировали его в состоянии средней тяжести с травмой головы в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.
«Еще один 17-летний водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу «Хадасса Эйн-Керем» в легком состоянии», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, на днях полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием мотоциклиста на 90-й трассе в районе развязки Ижар.
Это произошло 26 сентября. На место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь получившему серьезные травмы 40-летнему гонщику и эвакуировали его в больницу Сорока в Беэр-Шеве.
Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме на улице Элазара Маккаби автомобиль сбил 4-летнего ребенка. Парамедики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии в медицинское учреждение «Шаарей-Цедек». Согласно предварительной информации, мальчик перешел дорогу в неположенном месте.
Также «Курсор» сообщал, что молодые арабы заперлись в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, совершили внутри беспорядок и запускали из мечети фейерверки. На место инцидента прибыла полиция и арестовала правонарушителей.
Помимо этого, недавно стало известно, что сотрудники израильской полиции задержали 15 жителей Нетании по подозрению в участии в преступной группировке. Они на нескольких авто приехали к тюрьме, чтобы встретить своего босса, который должен был выйти из места ограничения свободы.
Правоохранители их арестовали и отправили на допрос. Также они обыскали машину задержанных, где нашли пистолет, три бронежилета, ножи и дубинки. После проведения допроса правоохранители примут решение касаемо продления содержания под стражей подозреваемых.