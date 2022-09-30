В Бейтар-Илите авто сбило мотоциклиста: подробности

Пострадавшего эвакуировали в состоянии средней тяжести с травмой головы в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.

20-летний мотоциклист был сбит автомобилем на улице раввина Иосефа Каро в Бейтар-Илите.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что медики MDA и парамедики эвакуировали его в состоянии средней тяжести с травмой головы в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.

«Еще один 17-летний водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу «Хадасса Эйн-Керем» в легком состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием мотоциклиста на 90-й трассе в районе развязки Ижар.