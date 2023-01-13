В Галилее перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина, которым медики МАДА оказали помощь и эвакуировали в больницу.

Автокатастрофа с участием микроавтобуса произошла на улице Сдерот Маале Ицхак в Ноф-ха-Гилиле.

Об этом сообщает Maariv.

Микроавтобус перевернулся, и в результате аварии 35-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести. Также пострадал еще один мужчина, но его ранения относятся к легким.

Парамедики бригады МАДА, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшим медицинскую помощь. После этого их эвакуировали в больницы в Нацерете.

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