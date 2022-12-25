В Тель-Авиве перекрыто движение: что произошло

По улице Пинкаса в Тель-Авиве остановлено движение. Полиция предупреждает об опасности из-за нового провала.

Дорога в Тель-Авиве перекрыта полицией. Власти информируют, что там вновь образовалась воронка.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В воскресенье утром была перекрыта улица Пинкаса в Тель-Авиве.

По словам представителя израильской полиции, опасность связана с образованием нового провала.

Ранее Курсор писал, что «это переворот»: тысячи демонстрантов вышли на улицы Хайфы. Протестующие обвинили новую коалицию в планах нанести ущерб демократическому характеру страны.

известный ресторан Тель-Авива подвергся нападению вандалов. Один из известнейших ресторанов Тель-Авива «Гуча», расположенный на улице Дизенгоф, подвергся нападению группы вандалов.

Также мы сообщали, что на въезде в Иерусалим полиция открыла огонь по водителю мотоцикла. Сотрудники полиции на КПП Рахель, расположенном на юге от Иерусалима, открыли огонь по водителю мотоцикла без номерных знаков, который, согласно их словам, подверг опасности охранника.

Еще мы писали, что израильские службы безопасности провели операцию по задержанию палестинского террориста, совершившего дерзкое нападение на КПП. Оказалось, застреливший девушку террорист — известный преступник. Араб-террорист, застреливший 18-летнюю девушку-военнослужащую МАГАВ, известен в Восточном Иерусалиме как торговец оружием и наркотиками.

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