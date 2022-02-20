В сафари-парке Рамат-Гана мужчина залез в вольер к крокодилу, чтобы его подразнить

Возмутительный случай удалось зафиксировать на видео. На нем видно, как мужчина перелез через забор и подошел к животному почти вплотную. Он начал кричать на крокодила и бросать в него землю.

В сети появилось видео с неким мужчиной, который в сафари-парке Рамат-Гана решил поиздеваться над крокодилом. Он перелез через барьер и запрыгнул в вольер. Смеясь, он начал сыпать на животное землю, кричать на него.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израильские трудовые будни«.

«Животный мир в Рамат-ганском сафари», — подписали один из роликов администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что в сети появилось забавное видео с кошкой, которая забралась на мотоцикл израильского полицейского.

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