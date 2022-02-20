В сафари-парке Рамат-Гана мужчина залез в вольер к крокодилу, чтобы его подразнить

В сети появилось видео с неким мужчиной, который в сафари-парке Рамат-Гана решил поиздеваться над крокодилом. Он перелез через барьер и запрыгнул в вольер. Смеясь, он начал сыпать на животное землю, кричать на него.
Об этом сообщили на телеграм-канале «Израильские трудовые будни«.
Ранее Курсор сообщал, что в сети появилось забавное видео с кошкой, которая забралась на мотоцикл израильского полицейского.
Также наш портал писал, что ученые обнаружили детеныша акулы-призрака недалеко от Новой Зеландии.
Еще напомним, что ученые улучшили зрение животным с помощью дополнительных глаз.
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