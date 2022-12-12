В Кфар-Касеме застрелен 41-летний мужчина

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинский центр Белинсон в Петах-Тикве, однако врачи были вынуждены констатировать его смерть.

В Кфар-Касеме в понедельник, 12 декабря, был застрелен 41-летний мужчина.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в медицинский центр Белинсон в Петах-Тикве. Однако уже там врачам пришлось констатировать его смерть.

По факту происшествия полиция начала расследование.

Как сообщал Курсор, в центре арабской деревни Аррабе произошла стрельба, в результате которой пулевые ранения получили шесть человек, двое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Курсор писал ранее, что на улице Ицхак Садех в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Медики и фельдшеры MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Ихилов».

Еще мы писали, что в полицию поступило сообщение о стрельбе из проезжавших автомобилей возле туннеля Тель-Кашиш. Двое жителей Райне, в возрасте 31 и 23 лет, ранены в результате нападения. Один с тяжелыми травмами, а другой с ранениями средней тяжести были доставлены в больницу.

Напомним, что поселок Шакид, расположенный на севере Самарии, был обстрелян из стрелкового оружия.

Также Курсор информировал о том, что в Петах-Тикве произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист.