В Холоне вспыхнул пожар в жилом доме

Как ранее писал Курсор, в Нетании произошел мощный взрыв. Так, в припаркованном автомобиле сработало взрывное устройство. В 22:07 на горячую линию МАДА поступило сообщение о нескольких пылающих автомобилях на улице Холланд в Нетании. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее здание.

Еще Курсор передавал, что женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие. 44-летняя женщина из Нетании уже арестована. Девочки накачивались до невменяемого состояния.

Кроме того, читайте о том, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне. Террористы не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.