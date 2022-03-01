В Холоне вспыхнул пожар в жилом доме

60-летняя женщина пострадала сегодня утром, 1 марта, в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на улице Кадоши Каиро в Холоне.
На место происшествия были вызваны четыре пожарно-спасательные бригады с краном. Когда они заметили густой дым и пламя, валившие из окон квартиры, незамедлительно приняли меры по борьбе с огнем и поиску застрявших людей.
Сообщается, что пожарные достигли контроля горения.
Как ранее писал Курсор, в Нетании произошел мощный взрыв. Так, в припаркованном автомобиле сработало взрывное устройство. В 22:07 на горячую линию МАДА поступило сообщение о нескольких пылающих автомобилях на улице Холланд в Нетании. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее здание.
Еще Курсор передавал, что женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие. 44-летняя женщина из Нетании уже арестована. Девочки накачивались до невменяемого состояния.
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