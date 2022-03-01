В Холоне вспыхнул пожар в жилом доме

14:50, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
Пожар огонь фото
Пожар
Фото: pixabay.com

Жители жилого дома в Холоне были срочно эвакуированы после того, как в одной из квартир вспыхнул пожар. Сообщается, что пострадала женщина, ее госпитализировали.

60-летняя женщина пострадала сегодня утром, 1 марта, в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на улице Кадоши Каиро в Холоне.

На место происшествия были вызваны четыре пожарно-спасательные бригады с краном. Когда они заметили густой дым и пламя, валившие из окон квартиры, незамедлительно приняли меры по борьбе с огнем и поиску застрявших людей.

Сообщается, что пожарные достигли контроля горения.

Как ранее писал Курсор, в Нетании произошел мощный взрыв. Так, в припаркованном автомобиле сработало взрывное устройство. В 22:07 на горячую линию МАДА поступило сообщение о нескольких пылающих автомобилях на улице Холланд в Нетании. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее здание.

Еще Курсор передавал, что женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие. 44-летняя женщина из Нетании уже арестована. Девочки накачивались до невменяемого состояния.

Кроме того, читайте о том, что арабские террористы снова забросали солдат ЦАХАЛа бутылками в Хевроне. Террористы не только атаковали израильских военнослужащих бутылками, но и нагло подошли к ним, чтобы обругать. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ:
Читайте также