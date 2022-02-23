В Нетании в жилом доме вспыхнул пожар: три человека получили ожоги

Пострадавшие в результате пожара в Нетании госпитализированы в больницу Ихилов с ожогами и отравлением дымом. Еще два человека получили легкие ранения.

3 человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в квартире на улице Шохам в Нетании, сообщают на сайте канала N12.

ЧП произошло около 5 утра. Пожарные провели ряд операций по тушению пожара, включая поиск людей, попавших в ловушку.

Раненые в удовлетворительном состоянии. Они госпитализированы в больницу Ихилов с ожогами и отравлением дымом. Еще два человека получили легкие ранения.

Как ранее писал Курсор,21 февраля, в Нетании произошел мощный взрыв. Так, в припаркованном автомобиле сработало взрывное устройство. В 22:07 на горячую линию МАДА поступило сообщение о нескольких пылающих автомобилях на улице Холланд в Нетании. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее здание.

Еще Курсор передавал, что женщина из Нетании давала дочкам наркотики, чтобы получать на них пособие. 44-летняя женщина из Нетании уже арестована. Девочки накачивались до невменяемого состояния.

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