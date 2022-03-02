В Холоне мужчина упал с 9-метровой стены для скалолазания

По словам прохожих, молодой человек упал со скалодрома в парке Шимона Переса в Холоне и впоследствии получил травмы средней степени тяжести. Ему оказали первую помощь на месте происшествия.

Во вторник, 1 марта, 23-летний мужчина получил травму после падения со стены для скалолазания высотой около 9 метров в Холоне.

Медики и фельдшеры из МАДА и Спасательного союза оказали ему медицинскую помощь и госпитализировали его в больницу Шамир-Ассаф Арофе в Беэр-Яакове в удовлетворительном состоянии с травмами конечностей.

Обстоятельства дела выясняются.

Ицхак Рабби, фельдшер из Спасательного союза, который оказал ему первую помощь, сказал: «Это молодой человек, который, по словам прохожих, упал со скалодрома в парке Шимона Переса и впоследствии получил травмы средней степени тяжести. После первой помощи, которую мы ему оказали на месте происшествия, он обратился к врачу в Медицинский центр имени Шамир-Ассафа с ушибами и травмами нижних конечностей».

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