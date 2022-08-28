В хранилище Тамар возле Хайфы зафиксирована утечка газа

Критическая ситуация с утечкой газа вывела из строя газохранилище Тамар на 12 часов. После окончания ремонтных работ деятельность объекта восстановлена в полной мере.

В газохранилище Тамар произошла утечка природного газа.

Об этом сообщил 7kanal.

Утечка, обнаруженная в газохранилище возле Хайфы, остановила его деятельность примерно на 12 часов. По предварительной информации, выброс газа произошел во время ремонтных работ.

После завершения работ по устранению утечки и последующих контрольных испытаний всех систем добыча природного газа была возобновлена.

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