В Иерусалиме снесли палатку протестующих против вакцинации

Напротив здания Кнессета противники вакцинации установили палатку. Таким образом они хотели выразить свой протест, однако муниципальные власти решили это прекратить.

В ночь на воскресенье, 20 февраля, сотрудники муниципалитета Иерусалима, воспользовавшись помощью полиции, снесли палатку протеста противников прививок от коронавируса. Она была установлена прямо напротив здания Кнессета.

Важно, что при сносе палатки никто не пострадал. Сообщается, что палатка простояла напротив здания Кнессета несколько дней.

Напомним, что кампания по вакцинации населения от коронавируса началась еще в конце 2020 года. На данный момент некоторые категории израильтян уже имеют право получить четвертую прививку.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом. Министерство здравоохранения Израиля поручило больничным кассам вакцинировать людей с ослабленным иммунитетом вакциной EvoShield от AstraZeneca.

Также редакция нашего сайта писала, что гендиректор Moderna сообщил, когда ожидать комбинированную вакцину от гриппа и Covid-19. Генеральный директор фармацевтической компании Moderna поделился планами по поводу создания комбинированной вакцины, которая будет защищать организм гриппа, а также от различных штаммов Covid-19.

Еще напомним, что испытания обновленной вакцины Pfizer от Омикрон проведут в Израиле.

Врач назвала идеальное для вакцинации время суток.

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