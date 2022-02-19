В Иордании обвинили Израиль в хакерской атаке

Официальные лица Иордани заявили, что мишенью программы Pegasus стали 200 человек. Среди них — писательница и спикер «Фронта исламского действия» Дима Тахбуб.

Не так давно политики, активисты и журналисты Иордании подверглись кибератаке. Взлом телефонов был совершен при помощи шпионской программы Pegasus. Конечно, в этом уже поспешили обвинить Израиля.

Сообщается, что жертвой атаке стали примерно 200 иорданцев. Среди них была писательница и Спикер Фронта исламского действия Дима Тахбуб.

Во время общения с журналистами она четко сказала, что подозревает во взломе своего телефона Израиль. Саму Pegasus она назвала «сионистской программой».

Тахбуб заявила, что правительство Иордании должно организовать расследование этого инцидента.

Ранее редакция нашего портала писала, что силы безопасности Израиля пресекли попытку крупной контрабанды оружия из Иордании. Израильские силы безопасности пресекли попытку контрабанды оружия вдоль израильско-иорданской границы в четверг вечером, изъяв около 50 единиц оружия.

Кроме того, Курсор сообщал, что Израиль будет экспортировать газ в Египет через Иорданию. В настоящее время ежегодно экспортируется 3 миллиарда кубометров газа в Иорданию и отдельно 5 миллиардов в Египет по трубопроводу из Ашкелона на Синай.

Еще напомним, что Госдепартамент одобрил возможную продажу военной техники Иордании на 70 млн долларов.

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