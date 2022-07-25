В Израиле еще сильней ограничат расчеты наличными

До конца 2022 года новые ограничения не распространяются на оплату наличными деньгами жителям Газы, а также Иудеи и Самарии.

Уже с первого августа в Израиле еще сильнее ограничат расчеты наличными. Так, максимальный порог опустится до 6 тысяч шекелей.

Также в расчетах между двумя частными лицами максимальная сумма, которую можно будет заплатить или дать в долг, опустится с 50 тысяч шекелей до 15 тысяч.

Однако есть некоторые исключения.

К примеру, при покупке машины максимальная сумма выплаты наличными для частного лица останется прежней – 50 тысяч шекелей.

Ограничения на использование наличных денежных средств не распространяются на передачу денег между родственниками, за исключением случаев, когда родственнику выплачивается заработная плата.

Важно, что разделение расчетов наличными запрещено и является уголовным преступлением. Нарушителей будут штрафовать. Правительство считает, что такие меры помогут снизить уровень черной экономики.

Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле расширят реформу импорта. Министр экономики и промышленности Орна Барбивай одобрила расширение реформы импорта, которая позволит ввозить в Израиль продукты, соответствующие международным стандартам.

Кроме того, Курсор писал, что журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле.

Еще наш сайт писал, что цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются.