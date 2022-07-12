В Израиле могут закрыть 10 центральных автовокзалов

Компания Nitsba Group добивается либо повышения арендной платы и платы за управление, либо освобождения земли, чтобы ее можно было перезонировать.

Nitsba Group потребовала от американских компаний освободить 10 принадлежащих ей автовокзалов по всему Израилю в течение следующих трех месяцев. Спрос обостряет войну на истощение компании по недвижимости с государством из-за транспортных терминалов, поскольку она стремится продвигаться вперед в развитии недвижимости.

Об этом сообщает Globes.

Nitsba Group владеет 10 автобусными станциями в Нагарии, Хацор Хаглилит, Акко, Цфат, Тверия, Нетания, Кфар-Саба, Рамла, Ришон ле-Цион и Беэр-Шева, некоторые из них через специальную управляющую компанию. В прошлом месяце компания направила «Эгед» и другим операторам общественного транспорта требование прекратить работу автовокзалов до конца сентября, заявив, что срок аренды с «Эгед» истек.

Компания «Эгед», с которой был заключен договор аренды, передала этот вопрос в Министерство транспорта.

В «Эгед» заявили: «Государство готово вести диалог с Nitsba Group на основе экономических и оперативных данных, которые до сих пор не были представлены Nitsba Group, несмотря на запросы государства. При этом государство будет действовать в соответствии с законом, чтобы поддерживать и повышать уровень обслуживания населения на объектах, принадлежащих Nitsba Group, и в целом».

«Компания связалась с Министерством транспорта, чтобы возобновить договоры, срок действия которых истек, с арендными платежами и сборами за управление, которые будут установлены нейтральным оценщиком, который будет назначен. и избегать продления контрактов и продолжать платить арендную плату и плату за управление, которые были установлены много лет назад и значительно ниже арендной платы и платы за управление, которых заслуживает Nitsba Group», — ответили в компании.

Nitsba Group утверждает, что в соответствии с Постановлением о дорожном движении при определенных обстоятельствах Министерство транспорта может распорядиться о продолжении работы общественного транспорта на различных центральных станциях при условии уплаты справедливой платы за использование и управление.

«Министерство транспорта воздержалось от назначения согласованного оценщика, который установил бы справедливую сумму для выплаты Nitsba Group за использование центральных автовокзалов, и фактически вынудило компанию действовать для защиты своих прав. Nitsba Group предложила решить все проблемы между сторонами через арбитраж согласованным арбитром (судья БАГАЦ в отставке), но, к нашему большому сожалению, Министерство транспорта вынудило Nitsba Group обратиться в суд», — отметили в Nitsba Group.

Пока что у Минтранса и вовлеченных муниципалитетов нет альтернативных планов по выделению других земель под автовокзалы, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

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