Подорожание хлеба в Израиле: бакалейщики пошли на уступки

Правительство пытается найти решение по регуляции цен и не нанести ущерб потребителям, говорится в заявлении офиса Лапида.

Пока президент США Джо Байден направляется в аэропорт Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива, чтобы совершить короткий перелет в Джидду, израильтяне получили хорошие новости по проблеме цен на хлеб.

Правительство сообщило, что крупные продуктовые сети Rami Levy, Shufersal, Victory и Yachaninof пошли на уступки и согласились отложить запланированное повышение цен на контролируемый по ценам хлеб на две недели после запроса министра экономики Орны Барбивай.

Минфин планирует обновить цены в воскресенье, сообщает канцелярия премьер-министра.

Переговоры между Барбивай и крупными сетями пекарен продолжаются, «чтобы найти правительственное решение по регуляции цен и не нанести ущерб потребителям», говорится в заявлении офиса Лапида.

Лапид проведет экстренное совещание по этому вопросу в воскресенье.

Отметим также, что Байден находится в Израиле в поисках внешнеполитической победы, поскольку стремительный рост цен на товары первой необходимости в США привел к падению его популярности.

Ранее Курсор писал, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.