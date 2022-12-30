В Израиле начинается долгожданная продовольственная реформа

В Минздраве Израиля заявили, что система надзора была оцифрована, чтобы можно было быстро и эффективно отслеживать пути импортируемых продуктов питания.

Долгожданная программа Минздрава по продовольственной реформе, призванная уменьшить регулирование и облегчить импорт при защите здоровья населения, вступит в силу в воскресенье.

Доктор Шарон Эльрой-Прайс, глава отдела общественного здравоохранения министерства, и Пнина Орен, глава Национальной продовольственной службы, утверждали, что реализация программы была «революционным шагом, основанным на принятии единообразного и передового европейского регламента по устранению барьеры для импорта чувствительных продуктов питания в Израиль».

Они добавили, что этот шаг «позволяет импортеру, который соответствует стандарту «надлежащего импортера», пройти процесс быстрого выпуска из порта и усилить контроль и контроль в маркетинговых каналах». На сегодняшний день 97 импортеров уже определены как надлежащие импортеры, и еще 21 находится в процессе.

Принятие единообразных и передовых правил в отношении пищевых продуктов, принятых в других странах, в первую очередь в ЕС, и «деофициализация» многих пищевых стандартов, отмена которых не наносит вреда общественному здоровью, уменьшит бюрократическую волокиту и облегчит импорт при сохранении общественного здоровье.

До реформы каждая партия товара, определяемого как чувствительный, должна была получить разрешение на ввоз до прибытия в порт, и партия досматривалась в порту. Теперь импортеры, которые зарегистрированы как «правомерные импортеры», могут проходить через «Зеленый маршрут» без необходимости получать разрешение на импорт для каждой партии, а должны только декларировать содержание импорта. Если это продукты питания, произведенные или продаваемые в Европе, груз будет автоматически выпущен из порта, а в Инструменты обучения и принятие требований по контролю качества в процессах импорта и производства пищевых продуктов были разработаны в интересах прозрачности и доступности процессов контроля, надзора и управления рисками.

Из реформы были исключены продукты высокого риска, в том числе детское питание, продукты питания, предназначенные для больниц и учреждений здравоохранения, пищевые добавки, а также импорт мяса и продуктов из него.

Министерство создает обширную административную систему правоприменения в своих штаб-квартирах службы общественного питания и местных офисах. Надзор за пищевыми продуктами местного производства будет осуществляться «надлежащим производителем» и посредством внедрения системы самоконтроля безопасности.

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