В Израиле продолжает снижаться экспорт хайтек-услуг

Согласно данным Центрального статистического бюро, в сентябре 2022 года израильский экспорт хайтек-услуг снизился на 0,7 процента.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Несмотря на то, что снижение кажется несущественным, оно продолжается на протяжение трех месяцев, поэтому в целом ситуация вызывает беспокойство. С 4,22 млрд долларов в июле экспорт упал до 4,12 млрд долларов (с учетом сезонности). Плюс ко всему, если посмотреть на показатели за год, то в этой сфере не наблюдается никакого прироста.

Также в отчете ЦСБ указано, что после спада пандемии коронавирусной инфекции в Израиле оживился экспорт туристических услуг, однако, если в июле он достиг максимального показателя в 668 млн долларов, то в августе снизился до 565 млн и продолжил снижение. В сентябре показатели зафиксированы на уровне в 543 млн долларов.

«Курсор» писал ранее, что на протяжение 2022 года технологические компании Израиля уволили уже 6500 сотрудников. Под сокращения, в первую очередь, попадали молодые специалисты.

Еще мы писали, что израильский хайтек называют «локомотивом» отечественной экономики, но в последнее время он замедляется. За шесть месяцев спрос на программистов упал на 37 процентов, а такая тенденция может указывать на спад деловой активности.