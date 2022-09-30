В Израиле проведут масштабную реформу пищевых стандартов

Масштабная реформа израильских стандартов на продукты питания не за горами, поскольку премьер-министр Яир Лапид объявил на этой неделе, что 1 января 2023 года произойдут некоторые серьезные корректировки на рынке импорта продуктов питания.

«Израильтяне всегда возвращаются из отпуска и спрашивают: «Почему в Берлине дешевле?» Потому что в Берлине действуют стандарты питания Европейского Союза, и они дешевле. Мы привозим эти [стандарты] сюда, в Израиль. Сегодня было принято важное решение: в январе то, что там дешево, будет дешево и здесь», — сказал Лапид в рекламном ролике.

מהפכת התקנים יוצאת לדרך! ממשיכים להילחם ביוקר המחיה ומורידים בשבילכם את המחירים. pic.twitter.com/sjMIPjNkKd — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) September 28, 2022

По данным Министерства финансов, после рассмотрения израильским комитетом по пересмотру пищевых стандартов 97 израильских пищевых стандартов должны быть полностью отменены в течение следующих четырех лет, а 19 стандартов — «почти полностью». Эти отмены откроют израильский продовольственный рынок для иностранных импортеров и предоставят потребителям более разнообразный выбор продуктов, одновременно работая над снижением цен из-за более свободной рыночной конкуренции.

Эти отмены стандартов на продукты питания облегчат импорт и производство различных продуктов, включая мороженое, кетчуп, чай, молочные продукты, макаронные изделия, рис, крекеры, сухофрукты, джемы, различные замороженные овощные продукты, специи, сухие супы, горчицу, майонез и многое другое.

«Процесс приведения стандартов в соответствие с европейским стандартом снизит стоимость жизни и откроет рынок продуктов питания для конкуренции. Мы будем продолжать действовать в интересах граждан Государства Израиль, чтобы они могли потреблять разнообразную и безопасную пищу по конкурентоспособным ценам», — сказал Лапид.

114 стандартов, которые должны быть затронуты, составляют почти 90% из 127 стандартов на пищевые продукты, которые отличаются от стандартов, установленных Европейским Союзом.

«По мере того, как развитые страны двигались к более свободной торговле — отменяя формальные таможенные пошлины, квоты и тому подобное, — страны стали очень изобретательными в отношении других способов ограничения торговли, и одним из них было создание стандартов», — сказал профессор Дэн Бен-Дэвид, глава Шорешского института социально-экономических исследований и экономист Тель-Авивского университета.

По словам профессора, теоретически эти стандарты допускали бы другие бренды и импорт, но только в том случае, если бы они соответствовали очень специфическому набору критериев — критериев настолько специфических, что они «адаптированы к любой израильской компании, производящей именно этот продукт, и никто другой не делает, и таким образом, другие не могут импортировать свои предметы».

Он добавил, что в то время как решение страны об ограничении импорта исходит из желания защитить свой местный рынок и производителей, в долгосрочной перспективе оно может привести — и в случае Израиля привело — к монополизации и дорогому, чрезмерно ограниченному рынку. Поэтому реформа израильских стандартов на продукты питания — это огромный шаг в снижении затрат и стимулировании конкуренции — шаг, который, по мнению Бен-Давида, следует применить ко всему рынку.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц отметил, что его министерство, которое участвует в работе Комитета по пересмотру стандартов на пищевые продукты, поддерживает грядущую смену парадигмы: «Помимо профессионального надзора, необходимого для поддержания общественного здоровья, мы привержены борьбе со стоимостью жизни и устранению бюрократических препятствий, где это возможно. После многих лет попыток способствовать этому, Министерство здравоохранения сейчас возглавляет этот важный шаг, который снизит цены, и это будет ощущаться прямо в кармане каждого гражданина».

Отмена более 100 израильских стандартов на продукты питания, которые до сих пор блокировали или препятствовали импорту иностранных брендов, является последним в кампании министра финансов Авигдора Либермана против высокой стоимости жизни в стране.

«Мы продолжаем предпринимать дополнительные шаги для снижения стоимости жизни и решения проблемы в корне, и сегодня мы сообщаем отличные новости об отмене уникальных стандартов на продукты питания для Израиля в рамках реформы импорта. Адаптация израильского регулирования к тому, что принято в развитом мире, является ключом к усилению конкуренции и снижению цен для потребителей», — сказал Либерман.

Ранее Курсор писал, что экспорт вина из Израиля удвоился и достиг рекордных показателей. По данным Института экспорта, в прошлом году израильские виноделы поставили за границу вина на 61 миллионов долларов.

Наша редакция писала, что в Израиле отменили пошлины еще на ряд продуктов: что может подешеветь. Пошлина на эти товары составляла от 4 до 25% в зависимости от страны, из которой импортируются продукты питания.

Курсор сообщал, что министр финансов Авигдор Либерман подписал указ об отмене таможенной пошлины на импорт свежей, замороженной и переработанной рыбы в начале этой недели, в преддверии сезона Великих Святых.

Еще мы писали, что Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля заявило о том, что разрешает беспошлинный импорт огурцов и помидоров.

Напомним, что с 1 июня список непродовольственных товаров, которые уже прошли таможенную очистку для использования в других развитых странах, больше не будет нуждаться в отдельной проверке местными властями по прибытии в Израиль.