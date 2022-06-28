В Израиле резко возросло число заболевших COVID-19

Сегодня, 28 июня, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 46 747 тесов. Индекс заражаемости — 1,16. С начала пандемии было выявлено 4 322 037 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 66 054 человек.

В больницы госпитализировано 1 011 человек. Состояние 287 пациентов оценивается как тяжелое, 46 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 942 человека.

По данным Минздрава на 28 июня, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 712 017 человек, вторую дозу — 6 144 629 человек, третью дозу — 4 500 108 человек, четвертую дозу — 826 032 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Генеральный директор министерства профессор Нахман Эш подтвердил, что Израиль столкнулся с новой волной вспышки коронавируса, которая, по его словам, была вызвана в основном подвариантом Omicron BA-5, который очень заразен, но вызывает относительно легкие симптомы у большинства пациентов.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Кроме этого, израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.

Курсор сообщал, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.