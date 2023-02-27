Шекель потерял 8% из-за политических потрясений — Goldman Sachs

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором заявили, что волатильность шекеля еще не закончилась.

Ранее они же предупреждали, что риск израильской валюты значительно вырос из-за того, что они назвали «внутриполитическими беспорядками».

Об этом сообщает Globes.

Тесная корреляция шекеля с акциями мировых технологических компаний начала нарушаться в конце января, отмечает Goldman Sachs, и с тех пор они двигались в противоположных направлениях. Отклонение продолжилось, несмотря на то, что Банк Израиля объявил о более высоком, чем ожидалось, повышении ставки ранее в этом месяце.

«Показатели шекеля в январе были худшими из всех валют по отношению к доллару», — говорят аналитики Goldman Sachs.

«Несмотря на то, что значительная политическая премия сейчас, похоже, заложена в израильской валюте, в краткосрочной перспективе сохраняются риски для шекеля. Более широкая тенденция к шекелю в этом месяце явно отражает не только глобальные, но и внутренние события», — пишут аналитики Goldman Sachs.

Ранее Курсор писал, что эксперты заявили, что шекель не выдерживает роста. Шекель значительно вырос по отношению к основным валютам в четверг, но снова упал на валютных торгах в пятницу.

Наша редакция писала, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.

Курсор писал, что в Израиле самая высокая инфляция за 20 лет. Названы сферы, где произошел заметный рост цен.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.

Напомним о самых эффективных экономиках мира: Израиль попал в рейтинг The Economist.