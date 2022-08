В Израиле впервые запускается цифровой банк ONE ZERO

Цифровой банк ONE ZERO завершил пробный период и уже предлагает своих клиентам три пакета услуг.

Цифровой банк ONE ZERO завершил свой пробный период , и на данный момент к нему присоединились 12 000 клиентов, 35% из которых зарабатывают или могут вносить 5 000 шекелей в месяц. Новые клиенты имеют текущие счета и депозиты на сумму 200 миллионов шекелей, сообщает The Times of Israel.

Новый банк предлагает три пакета услуг:

Track One

Полный пакет абонентской платы стоимостью 49 шекелей в месяц. Каждому клиенту назначается персональный управляющий деньгами. Интеллектуальная технологическая система ежедневно информирует клиентов о любых необычных событиях или дает рекомендации и идеи.

Этот пакет заменит тарифные сборы и создаст определенность и прозрачность, но этот аккаунт не может быть коммерческим. Клиенты этого направления получат высокие процентные ставки по вкладам, а вскоре также постоянную консультационную услугу по пенсиям с ежемесячными обновлениями. С начала 2023 года они также получат скидки на торговые комиссии в Израиле.

Track One+

Track One+ сочетает в себе Track One с комплексным пакетом торговли недвижимостью без минимальных комиссий и комиссий за покупку и продажу до 15 операций за 119 шекелей в месяц. Кроме того, банк не будет взимать комиссию за управление счетом в сфере недвижимости.

Пакет One+ будет включать в себя полный финансовый пакет с дополнительными консультационными пакетами, которые будут раскрываться постепенно, аналогично услуге «семейный офис», доступной для состоятельных людей.

Track Zero

Нулевой маршрут включает в себя полностью цифровой банк и круглосуточное обслуживание профессиональными банкирами без комиссий за текущий счет, без комиссий за карты и без комиссий. Это считается самым дешевым банковским пакетом в Израиле.

Клиенты, которые присоединятся к банку будут автоматически получать первый пакет. Счет открывается полностью виртуально. В конце процесса клиенты выбирают дебетовую карту и могут использовать текущий счет.

Галь Бар Деа, генеральный директор, заявил, что в течение трех лет One Zero разработал банковские услуги премиум-класса с помощью личного управляющего деньгами.

